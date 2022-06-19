الشرطة يتوّج رسمياً بلقب دوري الكرة الممتاز

2022/06/19 | 02:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : الصباح الرياضي

تُوجَ فريق الشرطة رسمياً يوم أمس بلقب دوري الكرة للموسم 2021 - 2022 بعد فوزه على غريمه التقليدي الزوراء بهدفين مقابل لا شيء سجلهما كل من بسام شاكر ومحمود المواس في الدقيقتين 72و82 في المباراة التي أقيمت بينما على ملعب الشعب وفيها جرت مراسيم تتويج القيثارة بدرع الدوري بحضور شخصيات رياضية من اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى ممثلي الفريق الفائز.

وحقق الشرطة في هذا الموسم رقماً مميزاً إذ فاز على جميع الأندية الجماهيرية على غرار الزوراء والجوية والطلبة ذهاباً إياباً كما أنه قريب جداً من كسر رقمه في الرصيد النقطي الحالي بـ89 نقطة قبل انتهاء الموسم بجولتين وهو ذات الرقم الذي أنهى به الموسم 2018 - 2019.

النصف الساعة من الشوط الاول شهدت العديد من الصراعات البدنية في مختلف أرجاء الملعب واتسمت بالتدخلات لإيقاف أدوات اللعب المؤثرة من كلا الطرفين على غرار (محمود المواس وبسام شاكر وعلي حصني) وقد تكفل بها المدافع الموريتاني الحسن حويبيب الذي تألق كثيراً في هذا اللقاء لاسيما لحظة توقيت قطع الكرة وتوقع مسارها أما بالنسبة للفريق الاخر، فقد تعرض كل من (مازن فياض ومحمد رضا ومهدي كامل) الى اعتراضات مباشرة من قبل كرار عامر وسعد ناطق.

لجأ لاعبو الشرطة خلال هذه المواجهة الى تفعيل جهة اليسار عبر تحركات فهد يوسف ومحمود المواس وعلي حصني، مستغلين سرعهم الانفجارية واللامركزية في الامام ومن خلفهم بسام شاكر ومحمد قاسم لتفعيل الكرة الثانية أو استلام الكرات الخاطئة من مدافعي الزوراء بسبب منهجية الضغط على فترات في الثلث الدفاعي لكتيبة أيوب أوديشو بفضل الصراعات البدنية لعبد المجيد أبو بكر ومن ثم تفعيل الهجمات السريعة التي عادة ما تقود إلى التسديدات أو الحلول الفردية.

أما النوارس فقد انتهج أسلوب تمرير الكرات البينية الى الأمام بسبب الفراغات التي انكشفت في بعض الأحيان بين رباعي دفاع الشرطة أو عبر الكرات العرضية من طرفي الملعب، وقد دأب على تمريرها كل من سعد عبد الأمير وأحمد فاضل والرهان على سرعة أحمد سرتيب ومازن فياض ومهدي كامل ومؤيد عبد الباسط في تطوير الهجمات وقد أخفق كلا الفريقين الجماهيريين في إحراز أي هدف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني ارتفع إيقاع اللعب ورافقه العديد من محاولات الوصول الى مرمى الفريقين اللذين أجريا العديد من التبديلات على غرار الدفع بمحمد مزهر و علاء عبد الزهرة وعلي يوسف من قبل القيثارة، بينما استعان الزوراء بالجزائري الهواري وزين العابدين سلام، ومحمد صالح وعلي صادق وبقيت الجهة اليسرى الشرطاوية هي الأنشط في استقبال الكرات وتطويرها باتجاه الهدف الزورائي عبر الثلاثي ( حصني – يوسف – المواس)

لكن المدرب المصري مؤمن سليمان طلب من لاعبيه نقل اللعب الى الجهة الأخرى وقد اسفرت عن تسجيل هدفين، الاول في الدقيقة 72 بواسطة كرة عريضة مرسلة من أمير صباح الى زميله بسام شاكر الذي ارتقى أعلى من حارس الزوراء علي ياسين ليودع كرته بكل ذكاء الى المرمى أما الهدف الثاني فقد جاء بعد عشر دقائق عندما لعب محمود المواس كرته بواسطة اللعب مع الجدار هات وخذ) مع بسام شاكر الذي سحب معه مدافعين زوائيين ليعيدها ثانية الى زميله المواس الذي أودعها بكل هدوء في مرمى المنافس لتنتهي المباراة بفوز الشرطة بهدفين نظيفين.

وفي مباراة أخرى جرت أمس أيضا تعادل فريقا نفط ميسان وأربيل بهدف لكل منهما.

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