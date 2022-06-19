19 مليون دولار لتناول وجبة مع وورين بافيت

2022/06/19 | 03:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جذب المزاد الخيري لتناول وجبة غداء مع الملياردير ورجل الأعمال الشهير، وورين بافيت، عرضا قياسيا بقيمة 19 مليون دولار.

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