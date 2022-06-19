بعد رفض تطليق مسيحية أسلم زوجها.. تجدد الجدل حول قوانين الأحوال الشخصية في مصر

2022/06/19 | 04:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد حكم حديث في مصر برفض دعوى تطليق امرأة مسيحية أسلم زوجها، الجدل حول حقوق الأقباط في قانون الأحوال الشخصية وإخضاعهم لأحكام الشريعة الإسلامية أمام المحاكم خاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق.

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