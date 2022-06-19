عن رواية - رقصة الحرية - - هدى توفيق

2022/06/19 | 06:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هدى_توفيق س1: من صعيد مصر نبدأ وتحديدًا من محافظة بني سويف، حيث النشأة والبدايات الأولى للإنطلاق في عالم الإبداع، ماذا يمثل المكان في حياة الأديبة هدى توفيق ؟ج: في الحقيقة يمثل المكان بالنسبة لي شئ هام جدًا سواء في حياتي الواقعية أو الأدبية، رغم أني تركت مدينة بني سويف منذ فترة زمنية، وعشت في محافظة القاهرة أولا، ثم محافظة الجيزة، لكن كل ما عشته وتعودت عليه جاء معي في كل مكان أنتقل إليه داخل المحافظة ال ......





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