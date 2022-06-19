قراءة في كتاب -الأرض الموعودة: خطة صهيونية من الثمانينيات- - محمود الصباغ

2022/06/19 | 06:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ إعداد: محمود الصباغتستند هذه القراءة إلى مقالة الصحفي الإسرائيلي عوديد إينون* في مجلة "كيفونيم KIVUNIM" (اتجاهات) التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية في القدس؛ العدد 14 - شتاء 1982، وسرعان ما ظهرت ترجمة إنكليزية لها من إعداد وتقديم إسرائيل شاحاك** نشرت في مجلة الدراسات الفلسطينية (Yinon, Oded (1982a).



Shahak, Israel (ed.).Making The Arab World Collapse | Journal of Palestine Studies | Universi ......





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