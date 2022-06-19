كتاب -أصول القرآن- 5 - جدو جبريل

2022/06/19 | 06:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جدو_جبريل محور : كتب غير المسلمينالتقدم في دراسة نص القرآنآرثر جيفري - Arthur Jeffreyتكشف نظرة سريعة على تفسيرات وتعليقات السردية الإسلامية عن صعوبات كثيرة في مفردات القرآن.



ومال المفسرون إلى افتراض أن النبي محمد قصد نفس المعاني والأشياء التي يقصدونها هم بكلمات معينة، وأنهم فسروا القرآن في ضوء الخلافات اللاهوتية والقضائية في عصرهم.أنتج جيفري بالفعل معجمًا للكلمات غير العربية في ......





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