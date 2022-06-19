"انتقاما" بعد "الإساءة" للنبي محمد.. داعش يتبنى هجوما على معبد للسيخ بكابول

2022/06/19 | 06:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنت جماعة داعش خرسان، التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، مسؤولية الهجوم على معبد السيخ جوردوارا في العاصمة الأفغانية كابول، السبت، بحسب بيان نشر على وكالة أعماق التي تعتبر الجناح الإعلامي للتنظيم.

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