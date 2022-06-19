إيران تطمئن الإمارات إزاء خططها النووية

2022/06/19 | 06:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران أبلغت الإمارات السبت بأنها تعطي أولوية قصوى لتحسين العلاقات مع جيرانها، وذلك بعد يوم من تعبير الإمارات عن قلقها إزاء برنامج طهران النووي.

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