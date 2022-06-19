"فعلها بوتين".. تفاعل ساخر على فيديو سقوط بايدن عن دراجة هوائية

2022/06/19 | 06:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لحظة السقوط عن دراجة هوائية كانت يقودها الأمر الذي أثار تفاعلا وساعا وتعليقات غلبت عليها طابع الكوميديا.

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