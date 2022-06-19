بقايا قمامة على سطح المريخ تشعل ضجة وناسا تعلق

2022/06/19 | 07:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صور لـ"قمامة" على سطح المريخ تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أشعلت ضجة وتكهنات وتساؤلات عمّا هي وكيف جاءت.

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