الأدب العربي في فلسطين(1860-1960) - عطا درغام

2022/06/19 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عطا_درغام الأدب العربي في فلسطين تراث فكري ثمين، وثروة فنية ضخمة، وحلقة فيي سلسلة الأدب العربي المعاصر في كل قطر من أقطار الوطن العربي الكبير.



وعلي الرغم من أهمية هذا الأدب، وسمو قيمته الفنية لم تتجه إليه عناية الدارسين من مؤرخي الادب ونقاده المتخصصين في الدراسات الأدبية،ويرجع ذلك إلي ظروف فلسطين قبل الكارثة وبعد حدوثها حيث حالت تلك الظروف دون تسليط الأضواء الكاشفة علي ادبها بفنونه المتعددة وألوانه الم ......





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