كيف لا تتغير التقاليد ومنْ صنعها يتغير ؟؟؟ - منى حلمي

2022/06/19 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي كيف لا تتغير التقاليد ومنْ صنعها يتغير ؟؟ ----------------------------------------------- ان العادات والتقاليد الموروثة ، ليست سجنًا للإنسان الذى صنعها، وهى ليست كلمة نهائية فى قاموس الحياة دائمة التغير، لا بد أن يظل الباب مفتوحًا دائمًا لخلق عادات وتقاليد جديدة ، أصلح على مخاطبة تجدد الحياة .



إن أصحاب الجمود والتزمت يروجون د ......





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