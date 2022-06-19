حول عمليات القتل الجماعي في أمريكا! - توما حميد

2022/06/19 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد لقد أصبحت عمليات القتل الجماعي في الولايات المتحدة واحدة من القضايا الكبيرة والمعقدة الى تواجه هذا المجتمع.



تقع كمعدل (1.63) عملية قتل جماعي في أمريكا يوميا وهي في تزايد.



ان تأثيراتها على الافراد والمجتمع وعلى نسيجه خيالية وغير قابلة للوصف.



هناك عجز شبه تام للتعامل بشكل فعال مع هذه القضية.



بل تكشف الطبقة الحاكمة عن عجز في فهم خطورة هذه الظاهرة على المجتمع الأمريكي وكونها علامة من علامات المستقبل ا ......





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