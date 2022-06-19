السباحة العراقية تشارك في البطولة العربية

2022/06/19 | 07:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعيـشارك العـراق فـي البطولة العربية للسباحة بفئة المتقدمين وبفعاليتي الطويلة والأولمبية والتي تستضيفها الجزائر مطلع شهر تموز المقبل، بينما خصص اتحاد اللعبة معسكراً تدريبياً خارجياً في تركيا نهاية الشهر الحالي.وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للسباحة هاشم محمد في تصريح لـصحيفة الصباح وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، إن "اللاعبين يسعون إلى تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة العربية لاسيما بعد ان حصدوا الأوسمة الملونة في بطولة العرب الاخيرة التي استضافتها ابـو ظبي "، مبينا أن "المعسكر ضم السباحين الحاصلين على المراكز الاولى في مسابقة اندية العراق الأخيرة فضلا عن الذين شاركوا في الاستحقاق العربي".وعــن أسباب عدم التعاقد مع مـدرب أجنبي رغم توفير المبلغ المخصص لذلكمن قبل اللجنة الاولمبية الوطنية أوضح محمد أن "اللجنة الاولمبية قدمت الدعملجميع الاتحادات من أجل تطوير الألعاب عن طريق التعاقد مع مدربين أجانب،إلا أن المبلغ المخصص لاتحاد السباحة لا يكفي لاستقطاب مدرب أجنبي علىمستوى عالٍ، مما اضطرنا للاعتماد على الطاقات التدريبية المحلية التي ستأخذعلى عاتقها تطوير قابليات السباحين فنيا وبـدنياً، فضلا عـن أن الاتحاد سيضع ستراتيجية مستقبلية تتضمن زج السباحين في معسكرات طويلة الأمد في بلدان أوروبـيـة أو في الإمارات من خلال التنسيق مع تلك الاتحادات وهذا الأمر يسهم في رفع القدرة التنافسية للسباحين".

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