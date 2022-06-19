سعر بيتكون عند 18 ألفا وإيثيريوم تحت ألف دولار.. تدهور كبرى العملات المشفرة يثير تفاعلا

2022/06/19 | 08:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار هبوط كبرى العملات الرقمية المشفرة مثل بيتكوين وإيثيريوم تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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