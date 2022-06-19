رئيس ريال مدريد ساخرا من مبابي: المسكين سوف يندم على فعلته

2022/06/19 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، من النجم الفرنسي، كيليان مبابي، واصفا إياه بـ"المسكين"، وفقا لما ذكرت صحيفة "أس" المقربة من أسوار الفريق الملكي.

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