القطط البرية تقضي تقريبا على الفئران الجرابية في جزيرة الكنغر

2022/06/19 | 08:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتشف علماء البيئة، أن عدد الفئران الجرابية في جزيرة الكنغر انخفض إلى 28 فأرا فقط.لأنه بعد حرائق الغابات عامي 2019-2020 بدأت القطط البرية تصطادها وتتغذى عليها.وتشير مجلة Scientific Reports، إلى أن الحيوانات التي تضطر للانتقال إلى أماكن جديدة للعيش (الحيوانات الغازية) بسبب كوارث بيئية أو بفضل “مساعدة” الإنسان أصبحت منذ سنوات […]

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