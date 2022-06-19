الفرنسيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية

2022/06/19 | 08:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستحدد نتائجها هامش المناورة للرئيس إيمانويل ماكرون للسنوات الخمس المقبلة في مواجهة يسار موحد.ودعي نحو 48 مليون ناخب للتصويت اليوم الأحد في ظل موجة الحر التي تشهدها فرنسا، لكن الامتناع عن التصويت يتوقع أن يكون كبيرا على غرار ما حصل […]

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