بعد مقابلته محمد بن سلمان.. كاتب مقال

2022/06/19 | 08:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق غرايمي وود، الكاتب الصحفي بمجلة "ذا أتلانتيك" The Atlantic والذي أجرى مقابلة أثارت جدلا وتفاعلا واسعا مع ولي العهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، على جدولة الرئيس الأمريكي، جو بايدن زيارة للسعودية، مذكرا بما قاله الأمير في مقابلته.

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