بدء التحقيق في اتهام فرنسي باغتصاب مغربيات

2022/06/19 | 08:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، خلال ندوة صحفية أن الوكيل العام للملك أعطى تعليماته للمصالح الأمنية بالمدينة، لمباشرة التحقيق في موضوع ظروف وملابسات الاعتداءات الجنسية، التي تعرض لها عدد من الضحايا المغاربة، ذكورا وإناثا، من قبل رجل أعمال فرنسي، وفقا لما ذكرت صحيفة "أخبار اليوم".

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