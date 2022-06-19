العلماء يتوصلون لطريقة تطيل العمر بمقدار الثلث

2022/06/19 | 08:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصل فريق من العلماء إلى طريقة أو أسلوب حياة من شأنه أن يطيل من عمر الإنسان بمقدار الثلث.وبحسب دراسة حديثة، فان العلماء توصلوا إلى أن تجنب تناول وجبة عشاء متأخرة ثقيلة وتقليل عدد السعرات الحرارية المستهلكة يمكن أن يزيد متوسط ​​العمر المتوقع بمقدار الثلث.ووفقا للعلماء، فإنه من الجدير مراجعة جدول وجباتك، […]

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