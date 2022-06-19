تركيا ترتكب إبادة جماعية… تكتم سياسي وتجاهل لما يفعله اردوغان في كردستان

2022/06/19 | 08:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقدت أوساط سياسية تجاهل حكومة الكاظمي لما تفعله القوات التركية في المناطق الشمالية، بذريعة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني، في وقت يؤكد فيه القانون ان ماتقوم به تركيا في شمال البلاد يرتقي الى جرائم الحرب.وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، لـ /المعلومة/، ان “تركيا أقامت العديد من المعسكرات ضمن حدود […]

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