إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بفيروس كورونا

2022/06/19 | 08:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أثبتت الفحوصات، إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان بكوفيد-19.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، اليوم الأحد، إن الاختبارات أثبتت إصابة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بفيروس كورونا المستجد.ومن المقرر أن يرافق سوليفان الرئيس الأمريكي، جو بايدن لحضور اجتماع قمة مجموعة الدول السبع الصناعية، نهاية الشهر الجاري.وأضاف […]

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