2022/06/19 | 09:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر أمني: انفجار عبوة محلية الصنع كانت موضوعة بالقرب من سياج مقر امني تابع للمخابرات بالقرب من مطعم عيون بغداد في شارع المسبح وسط بغداد دون اصابات فقط اضرار مادية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تفاصيل الانفجار قرب مقر جهاز المخابرات - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تفاصيل الانفجار قرب مقر جهاز المخابرات - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).