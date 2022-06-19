بالخطأ.. رمانة يدوية تبتر يد صاحبها في ديالى

2022/06/19 | 09:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - ديالىأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانفجار رمانة يدوية على صاحبها عن طريق الخطأ في قضاء الخالص بمحافظة ديالى.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "رمانة يدوية انفجرت على صحابها عن طريق الخطأ اثناء محاولته رميها على منزل ضمن قرية جيزاني في قضاء الخالص بمحافظة ديالى".وأضاف، أن "الحادثة تسببت ببتر يد الشخص ما استدعى نقله إلى المستشفى والتحفظ عليه لأغراض التحقيق".

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