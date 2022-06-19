محاصرة تحت مياه البحر.. كاميرا توثق لحظة قفز مراهق إلى الماء لإنقاذ فتاة غرقت سيارتها

2022/06/19 | 09:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم التقاطها بالكاميرا في نيويورك، وهي تشق طريقها في خليج لونغ آيلاند لإنقاذ زميلة له في الفصل الدراسي بعد أن قادت سيارتها بطريق الخطأ من على الرصيف نحو مياه البحر.كما ذكرت تشانتي لانس مراسلة محطة WABC الإخبارية، أن المراهقة كانت محاصرة في سيارتها، لكن تفكير البطل السريع أنقذها من الموت المحتم.

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