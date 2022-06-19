انفجار عبوة ناسفة على مقر تابع لجهاز المخابرات وسط بغداد

2022/06/19 | 09:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بانفجار استهدف احد المقار الامنية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت بالقرب من جدار مقار تابع لجهاز المخابرات العراقي، قرب مطعم عيون بغداد بشارع المسبح وسط العاصمة".

وتابع أن "الانفجار اسفر عن اضرار مادية في جدار المقر، دون تسجيل خسائر بشرية".

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