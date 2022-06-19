2022/06/19 | 09:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة حملت رابطة الدفاع عن القطاع النفطي الخاص فرع البصرة، اليوم السبت، شركة المنتوجات النفطية فرع الجنوب قلة الوقود البنزين العادي في المحافظة لتخفيضها حصة البصرة.

وقال رئيس الرابطة فلاح الحمداني لـ(بغداد اليوم)، ان "شركة توزيع المنتوجات النفطية بالجنوب أعلنت عن ابلاغ شركة توزيع المنتجات النفطية الرئيسية لها بتقليل الكمية كونها تتعرض لخسائر".

وأضاف ان "الشركة تتذرع بشراء البنزين بسعر عالي وبتالي تبيعه بسعر يصل إلى 450 دينارا للتر الواحد وهذا لايغطي مبلغ شرائه مما دفعهم لتقليل حصة البصرة".

ولفت الى ان "حاجة محطات البصرة من البنزين العادي تصل بين ثلاثة ملايين لتر الى ثلاثة ملايين ونصف في وقت تجهز البصرة بمليونين و200 الف لتر ما تسبب بالأزمة"، مشير الى ان "البنزين المحسن انقطع بشكل نهائي عن المحطات وهناك معلومة تقول ان هناك نية لقطعه بشكل نهائي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابطة الدفاع عن القطاع النفطي تحمل المنتوجات أزمة البنزين في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابطة الدفاع عن القطاع النفطي تحمل المنتوجات أزمة البنزين في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).