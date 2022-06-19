انفجار عبوة بالقرب من مقر تابع للمخابرات في بغداد

2022/06/19 | 09:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاحد بانفجار عبوة بالقرب من مقر تابع للمخابرات في بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “عبوة محلية الصنع انفجرت اليوم الاحد بالقرب من سياج مقر امني تابع للمخابرات بالقرب من مطعم عيون بغداد في شارع المسبح وسط بغداد.واضاف المصدر انه “لم تسجل اي اصابات بشرية والاضرار مادية فقط.

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