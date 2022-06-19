علماء يكتشفون اكتشاف “زلازل نجمية” تشبه تسونامي على الأرض

2022/06/19 | 09:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف العلماء أن النجوم تتعرض للزلازل مثل تلك التي نمر بها على الأرض والتي تكون قوية جدا لدرجة أن الحركات “الشبيهة بالتسونامي” تجعلها تغير شكلها.وتمكن العلماء في جامعة كامبريدج من اكتشاف هذه “الزلازل النجمية”، المعروفة باسم التذبذبات غير الشعاعية، في آلاف النجوم بواسطة مهمة غايا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.وتوصل […]

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