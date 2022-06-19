2022/06/19 | 09:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الموارد المائية، الأحد، أن الخزين المائي يؤمن متطلبات البلاد خاصة الزراعة ومياه الشرب والأهوار، رغم انخفاض مستوياته.

وقال الناطق باسم الموارد المائية، علي راضي، إنّ “الخزين المائي بشكل عام في كل السدود والخزانات بمستويات معتدلة أو متوسطة وانخفض بشكل كبير عن الفترة الماضية”.

وبين أنّ “الاستخدام من الخزين المائي أدى إلى الانخفاض، وذلك لتعويض النقص الحاصل في الإيرادات المائية”، موضحاً أنّ “الإيرادات المائية من دول المنبع انخفضت بشكل كبير خصوصاً في نهري دجلة والفرات”.

وبين راضي أن “وزارة الموارد المائية لكي تتمكن من تلبية الخطة الزراعية ومياه الشرب والمتطلبات الأخرى وحصة الأهوار ومعالجة اللسان الملحي، يجب أن تعوض النقص من الخزين المائي في السدود”.

وتابع أن “الخزين المائي بمستوى منخفض، ولكن كمية المياه الموجودة في السدود والخزانات تؤمن كل المتطلبات للفترة القادمة، والأمر مدروس”.

ولفت راضي، إلى أن “البعض يقول إن الماء يكفي لفترة معينة فقط وهذا الأمر غير صحيح، الخزين كافي وضمن خطط مدروسة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يكفي الخزين المائي في العراق للشرب والزراعة؟.. رد رسمي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يكفي الخزين المائي في العراق للشرب والزراعة؟.. رد رسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).