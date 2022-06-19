انفجار قرب مبنى لجهاز المخابرات في الكرادة وسط بغداد

2022/06/19 | 09:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بوقوع انفجار قرب مبنى لجهاز المخابرات العراقي، وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر إنّ “عبوة محلية الصنع انفجرت بالقرب من السياج الأمني لمبنى جهاز المخابرات في منطقة الكرادة – شارع المسبح قرب مطعم عيون بغداد، صباح اليوم”.

وأضاف المصدر مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أنّ “الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا أو وقوع إصابات”، مبيناً في الوقت ذاته أنّ “الانفجار خلف أضراراً مادية”.

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