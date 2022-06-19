بغداد: انقاذ طفل في مدينة الصدر من محاولة اغتصاب باللحظات الأخيرة

2022/06/19 | 09:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنقذت قوة أمنية، الأحد، طفلاً تعرض إلى عملية اختطاف على يد شاب في مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن “معلومات وردت بوجود حادث خطف طفل ضمن قطاع 48 في مدينة الصدر شرقي بغداد، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وتطويق المنطقة”.

وأضاف المصدر، أنّ قوة أمنية “تمكنت من اعتقال شخص قام باستدراج الطفل لغرض اغتصابه”، مبيناً أنّ “المتهم من مواليد 1993، والطفل من مواليد 2015”.

وأشار المصدر، إلى أنّ “القوة اتخذت الإجراءات الأصولية بحق المتهم، وأعادت الطفل إلى ذويه”.

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