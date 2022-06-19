واسط: القبض على خمسة متهمين بقضايا مختلفة في النعمانية

2022/06/19 | 09:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الاحد، عن القاء القبض على خمسة متهمين بقضايا مختلفة في قضاء النعمانية.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارز قسم شرطة النعمانية ألقت ومن خلال إجراءاتها الأمنية ، القبض على (٥) مطلوبين وفق أحكام المواد ( ٤١٣ و ٢٤٠ ) من قانون العقوبات العراقي”.واضافت […]

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