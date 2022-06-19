2022/06/19 | 09:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صوتت لجنة مستشارين للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، السبت، بالتوصية بلقاحين مضادين لكوفيد-19 للأطفال الصغار من سن 6 أشهر، وهو ما يرجح إمكانية طرحهما في أنحاء البلاد في الأسبوع المقبل.ويحتاج التصويت الذي يوصي باستعمال اللقاحين، والذي وافق خلاله جميع أعضاء لجنة المستشارين وعدهم 12 على التوصية، إلى توقيع مديرة المراكز الأميركية […]

ظهرت المقالة توصية “مهمة” بشأن لقاح كورونا للأطفال أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توصية “مهمة” بشأن لقاح كورونا للأطفال) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توصية “مهمة” بشأن لقاح كورونا للأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).