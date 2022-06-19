انفجار مزدوج قرب مقر تابع لجهاز المخابرات.. مصدر يكشف التفاصيل

2022/06/19 | 09:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادكشف مصدر أمني، اليوم الأحد، تفاصيل الأنفجار الذي حدث بالقرب من سياج مقر امني تابع لجهاز المخابرات.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الانفجار حدث بطريقة مزدوجة عبر عبوتين ناسفتين محليتي الصنع وضعتا بالقرب من سياج مقر امني تابع لجهاز المخابرات في شارع المسبح وسط بغداد".وأشار إلى أن "الانفجار المزدوج لم يخلف أي إصابات بشرية وأكتفت آثاره بأضرار مادية فقط".

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