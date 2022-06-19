بعد سقوطه عن الدراجة.. شاهد بايدن يقفز بالهواء 3 مرات ليثبت أنه بخير

2022/06/19 | 09:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد طريف عقب زيارته إحدى الكنائس في مدينة ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير قام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالقفز في الهواء ثلاث مرات ردًا على سؤال صحفية حول صحته بعد ساعات من سقوطه عن الدراجة الهوائية، جاء ذلك لدى مغادرته الكنيسة حيث قام بالقفز في الهواء ليثبت أنه لم يصب بأذى نتيجة الحادث.

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