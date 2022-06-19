ارتفاع حالات الإصابة بالاسهال والقيء الى 4 الاف حالة

2022/06/19 | 09:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير صحة محافظة السليمانية صباح هورامي، الأحد، عن ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالإسهال والقيء في المحافظة.

وقال هورامي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه خلال الأيام الستة الماضية تم إدخال قرابة 4 آلاف حالة إصابة بالإسهال والقيء في مستشفيات السليمانية من بينها حالات صعبة”.

وأضاف هورامي، أنه “لحسن الحظ قد تلقوا العلاج اللازم في المستشفيات”.

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