وفد عسكري وأمني رفيع المستوى يصل إلى أربيل.. هذه التفاصيل

2022/06/19 | 09:38 - المصدر: وكالة خبر

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وصل وفد عسكري رفيع المستوى من وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة العمليات المشتركة، صباح اليوم الأحد، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من بغداد العاصمة الإتحادية.

وقال مصدر أمني مسؤول، إن الوفد سيلتقي كلاً من: الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وأضاف المصدر أن الوفد سيجتمع مع القيادات العسكرية والأمنية في وزارتي البيشمركة، والداخلية في الإقليم.

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