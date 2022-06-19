صحة السليمانية تعلن ارتفاع أعداد الإصابات بالإسهال والقيء في المحافظة

2022/06/19 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير صحة محافظة السليمانية، صباح هورامي، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالإسهال والقيء في المحافظة.

وقال هورامي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعته (يغداد اليوم)، إنه "خلال الأيام الستة الماضية تم إدخال قرابة 4 آلاف حالة إصابة بالإسهال والقيء في مستشفيات السليمانية من بينها حالات صعبة".

وأضاف أنه "لحسن الحظ قد تلقوا العلاج اللازم في المستشفيات".

وكانت مديرية صحة محافظة السليمانية بإلاقليم اعلنت خلال اليومين الماضيين حصيلة وصول حالات الاصابة بـ القيء والإسهال" الى أكثر من 650 حالة.

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