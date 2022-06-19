رغم تراجع الإنتاج العالمي.. التجارة: كميات الحنطة المسوقة تقترب من المليوني طن

2022/06/19 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاحد، عن إجمالي كميات الحنطة المحلية المسوقة لسايلوات و مواقع الشركة العامة لتجارة الحبوب منذ التاسع من نيسان ولغاية الثامن عشر من حزيران بلغت 1884.041 مليون طن الحنطة وأخذت تقترب من المليوني طن في موسم متميز رغم ما يشهده العالم من تراجع في الإنتاج .

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الملاكات العاملة في مواقع الشركة واصلت استلام كميات الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين خلال عطله نهايه الاسبوع".

واضاف أن "وتيرة التسويق في كركوك ونينوى أخذت تتصاعد، حيث بلغت الكميات المسوقة إلى مراكز تسويق كركوك أكثر من150.958 الف طن و بلغت الكميات المسوقة لمراكز تسويق فرع نينوى 128.766 الف طن".

واشار حنون الى انه "من خلال المخطط البياني للتسويق نلاحظ تدفق الفلاحين والمزارعين الى مراكز التسويق جعل وتيرة التسويق تتصاعد خلال الأسبوع الماضي والذي تجاوزت فيه الكميات المسوقة الاربعون الف طن في المحافظتين والذي يأتي من رغبة الفلاحين في تسويق المحصول لمخازن التجارة بعد استلامه مستحقاته بشكل مباشر ودون تأخير كما حصل في مواسم سابقة".

ولفت الى ان "إجمالي كميات الحنطة المحلية المسوقة لغاية نهاية استلام اخر شاحنه في المواقع لهذا اليوم بلغت 1884.041 مليون طن موزعة على جميع المواقع حيث بلغت الكمية المسوقة لمراكز تسويق فرع واسط 323.652 الف طن، ومراكز تسويق فرع صلاح الدين 243.257 الف طن، اضافه الى كميه 33.773 الف طن سوقت لسايلو الطوز، ولمراكز تسويق الديوانية 135.907 الف طن و الانبار 125.653 الف طن و بابل 124.806 الف طن و ميسان 68.698 الف طن و ذي قار 66.724 الف طن و ديالى 53.147 الف طن و النجف 85.578 الف طن و كربلاء 79.026 الف طن و المثنى 68.993 الف طن واخيرا البصرة 19.475 الف طن".

وتابع ان "الكميات المسوقة على مواقع بغداد توزعت ، سايلو الرصافه 18.426 الف طن و سايلو خان ضاري 8.312 الف طن وسايلو التاجي 7.369 الف طن و سايلو الدوره 7.998 الف طن وسايلو خان بني سعد 2.936 الف طن ، ومحافظات اقليم كوردستان توزعت الكميات المسوقة ، فرع السليمانية 55.481 الف طن و فرع اربيل 41.255 الف طن و دهوك 33.773 الف طن"، مبينا ان "الملاكات الحسابية للشركة في المحافظات تواصل صرف المستحقات المالية للفلاحين مباشره وحسب الاسبقيه في التسويق اولا بأول".

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