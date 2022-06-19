فرنسا: الناخبون يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات النيابية

2022/06/19 | 09:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها، اليوم الأحد، للناخبين في الدورة الثانية من الانتخابات النيابية التي ستحدد نتائجها هامش التحرك المتاح أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السنوات الخمس المقبلة في مواجهة يسار موحد الصفوف ومستعد للمواجهة.ودعي نحو 48 مليون ناخب إلى التصويت، لكن الامتناع كما في الدورة الأولى، يتوقع أن يكون كثيفا […]

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