برلماني يكشف: العراق ينفق ما يقارب 450 مليون دولار على البنزين المستورد شهريا

2022/06/19 | 09:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر، أن العراق يحتاج إلى 31 مليون لتر من البنزين يوميا لـ15 محافظة، ويشتري 15 مليون لتر يوميا من الخارج بسعر 2100 دينار للتر الواحد.

قال سوران عمر ، في منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “العراق يحتاج إلى 31 مليون لتر من البنزين يومياً لـ15 محافظة، والمصافي المحلية (بما في ذلك المصفاتان في إقليم كوردستان) تنتج 16 مليون لتر يومياً ويباع بسعر 450 ديناراً للتر الواحد للسواق المحليين في 15 محافظة عراقية.

وأضاف أن “العراق يشتري 15 مليون لتر من البنزين المحسن يوميا بسعر 2100 دينار للتر الواحد، ويبيعه للمواطنين ب650 ديناراً للتر الواحد ، ما يعني أنه باستثناء البنزين من المصافي المحلية، يخصص العراق نحو 450 مليون دولار شهريا لشراء البنزين المستورد”.

وأوضح عمر أن “الحكومة العراقية لم تسمح للتجار بالتلاعب وجلب مواد سامة باسم البنزين مما أدى إلى ضبط سعر وجودة البنزين”.

وزاد بالقول إن وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان العراق تبيع البنزين بسعر 800 دينار للتر ، فيما ظل سعر البنزين التجاري مرتفعا عند 1000 دينار للتر الواحد.

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