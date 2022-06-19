الفتح يحذر من الفساد في تطبيق فقرات قانون الامن الغذائي

2022/06/19 | 09:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عضو تحالف الفتح غضنفر الشمري، من حدوث حالات فساد من قبل بعض الأطراف والأحزاب داخل العملية السياسية عند تنفيذ فقرات قانون الامن الغذائي، لافتا الى ان الاطار التنسيقي وقف بالضد من بعض الفقرات بسبب التخوف من استغلال الأموال بعد رصدها في القانون.

وقال الشمري ان “التحالف الثلاثي حاول ضرب الخصوم عن طريق استغلال الضغط الجماهيري لتمرير قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي في وقت لم يعترض فيه الاطار التنسيقي على الفقرات التي تخص الشعب والشرائح المستفيدة من هذا القانون”.

وأضاف “هناك تخوف من الفساد في تطبيق قانون الدعم الطارئ، وهو مادفع بعض الأطراف التي دفعت باتجاه تمرير القانون الى المطالبة بتشكيل لجنة لمراقبة آليات التنفيذ”.

وبين ان “الشركات وايادي الأحزاب جاهزة للفساد عند الذهاب نحو تنفيذ فقرات قانون الامن الغذائي، حيث ان بمجرد رصد الأموال فأن بعض الأطراف ستستغل هذا الامر، وهو مادفع الاطار باتجاه رفض هذا القانون”.

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