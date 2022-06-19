2022/06/19 | 10:15 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الـحـالـة المروريـة فـي جانبي الكرخ والرصافة من العاصمـة بغـداد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: zUq3mAsh5nQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الـحـالـة المروريـة فـي جانبي الكرخ والرصافة من العاصمـة بغـداد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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