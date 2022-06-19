2022/06/19 | 10:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1vvcq3kKMKA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الهجمات التركية مستمرة في إيقاع الضحايا داخل العراق وموقف بغداد يدور حول فلك الإدانة والاستنكار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الهجمات التركية مستمرة في إيقاع الضحايا داخل العراق وموقف بغداد يدور حول فلك الإدانة والاستنكار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).