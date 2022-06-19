القانون: تصريحات بومبيو كشفت عن اختراق خطير لمطار بغداد الدولي

2022/06/19 | 10:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، الاحد، أن تصريحات وزير الخارجية الامريكي السابق مايك بومبيو كشفت عن اختراق خطير لمطار بغداد الدولي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تصريحات وزير الخارجية الامريكي السابق بومبيو والتي اعطت ملامح عن حجم التغلغل […]

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