وكالة شؤون الشرطة تعلن حصيلة واجباتها خلال اسبوع

2022/06/19 | 10:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز، اعلنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم الاحد، حصيلة واجباتها الامنية والخدمية والانسانية في بغداد والمحافظات للفترة من 10 – 18 حزيران 2022.وجاءت الحصيلة على النحو التالي: 1 .تنفيذ اوامر قبض 1652 2 .القبض مطلقي العيارات النارية 14 3 .احالة متهمين الى المحاكم 203 4 .القضايا الخاصة بالمخدرات 339 5 .ازالة التجاوزات على المواقع […]

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