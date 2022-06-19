2022/06/19 | 10:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد السياسي الكردي عمر احمد زنكنة، الاحد، بان نصف شباب اقليم كردستان ياملون بالهجرة بسبب فساد احزاب السلطة في الاقليم.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال زنكنه في حديث لـ/ المعلومة/،ان” واقع الحياة في كردستان صعب جدا والكثير من الحقائق لاتصل للراي العام العراقي مؤكدا بان الفساد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي كردي: نصف شباب كردستان يأملون بالهجرة بسبب فساد السلطة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي كردي: نصف شباب كردستان يأملون بالهجرة بسبب فساد السلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).