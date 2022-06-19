"حفظ الله اهل الحق".. نائب كويتي سابق ينشر صورة للحوثي ونصرالله ويعلق

2022/06/19 | 10:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر النائب الكويتي السابق، عبدالحميد دشتي، صورة تجمع عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن مع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حين نصرالله بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر.

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